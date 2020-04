Gemeente zorgt zelf voor gratis voedselpakketten voor 140 kwetsbare gezinnen nadat voedselbedeling niet kon doorgaan door coronacrisis Claudia Van den Houte

07 april 2020

16u46 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat ervoor zorgen dat kwetsbare gezinnen toch gratis voedselpakketten kunnen krijgen, nadat de voedselbedeling in maart niet kon doorgaan door de coronacrisis.

Normaal bieden in Denderleeuw, net als in andere gemeenten, het OCMW en verschillende organisaties voedselpakketten voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De middelen daarvoor komen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen, FEAD genoemd. “De bedeling van voeding vanuit de voedselbank, cruciaal voor het uitdelen van de voedselpakketten, ging in maart door de strenge preventiemaatregelen met betrekking tot de corona-crisis echter niet door”, vertelt schepen voor Integratie Andy Depetter (Groen).

Het gemeentebestuur springt daarom bij. “Met eigen middelen hebben we ervoor gezorgd dat toch alle regelmatige afnemers van de maandelijkse voedselpakketten, wat neerkomt op een 140 kwetsbare gezinnen in onze gemeente, een gratis pakket kunnen ontvangen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). “Eigen personeel en de opbouwwerkers van vzw Samenlevingsopbouw brengen het voedsel aan huis.”