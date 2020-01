Gemeente zoekt speelpleinanimatoren voor AwimbaLieje Claudia Van den Houte

17 januari 2020

17u36 0 Denderleeuw De gemeente is op zoek naar animatoren voor Speelplein AwimbaLieje.

Ook deze zomer zal de speelpleinwerking er opnieuw zijn voor de kinderen in Denderleeuw. Daarvoor zijn er animatoren nodig die willen meehelpen om de kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen, onder meer door spelletjes met hen te spelen en leuke activiteiten te verzinnen. Geïnteresseerde jongeren kunnen langskomen op één van de twee infoavonden die worden georganiseerd. Die vinden plaats op donderdag 13 februari en op maandag 2 maart in zaal Den Breughel, Dorp 11, vanaf 19.30 uur. Er wordt van start gegaan met een kort woordje uitleg over de speelpleinwerking. Daarna kan je vragen stellen aan de andere speelpleinanimatoren. De infoavonden worden afgesloten met een leuk groepsspel. Ook ouders zijn welkom op de infoavonden. Meer info is ook al te vinden op www.speelpleinawimbalieje.be.