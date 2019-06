Gemeente zet stop op sociale huurwoningen Claudia Van den Houte

14 juni 2019

18u03 0 Denderleeuw Er komen voorlopig geen sociale huurwoningen meer bij in Denderleeuw. De gemeente telt volgens het bestuur al genoeg sociale huurwoningen.

De gemeente heeft het aantal bijkomende sociale huurwoningen dat ze volgens het Bindend Sociaal Objectief (BSO) moest realiseren, al behaald. Tegen 2025 moest ze 125 nieuwe sociale huurwoningen, ofwel 452 woningen in totaal, realiseren. “Eind 2017 konden we al vaststellen dat we 98,40 procent van het objectief gerealiseerd hadden. Vorig jaar zaten we aan honderd procent”, vertelt schepen voor Sociale Huisvesting Jan De Nul (CD&V), die ook de nieuwe voorzitter is van het sociaal woonoverleg. Hij liet aan aan de sociale bouwmaatschappijen weten dat er voorlopig geen nieuwe sociale huurwoningen meer bijkomen in de gemeente.

“Denderleeuw heeft de doelstelling nu al bereikt, in tegenstelling tot de ons omliggende gemeenten die nog een belangrijke inhaalbeweging te maken hebben. Op basis van de cijfergegevens uit 2017 zit Aalst op 57,46 procent, Haaltert op 7,84 procent, Ninove op 57,31 procent, Liedekerke op 84,5 procent en Affligem op 5,71 procent. We roepen de ons omliggende gemeenten op mee te helpen aan een evenwichtige regionale spreiding voor de ontwikkeling van sociale huurprojecten.”