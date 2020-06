Gemeente zet stappen om bestemming Vlamovenkouter te wijzigen en geeft negatieve adviezen voor verdere ontginning en opvulling put Claudia Van den Houte

17 juni 2020

18u41 3 Denderleeuw Wordt de bestemming van de Vlamovenkouter binnenkort toch gewijzigd, zodat er geen verdere ontginning meer zal kunnen gebeuren? De gemeente gaat alvast de vraag stellen aan minister Zuhal Demir en het provinciebestuur. Ze heeft ook een negatief advies gegeven voor de vergunningsaanvragen voor zowel de opvulling van de Vlamovenput als voor de uitbreiding van het huidige ontginningsgebied. Twee firma’s hadden die aanvragen recent ingediend.

Het gemeentebestuur vreest immers dat het vrachtverkeer voor aan- en afvoer van grond voor gevaarlijke situaties en conflicten met zwakke weggebruikers zullen zorgen. Zo zou de aan- en afvoerroute niet via de N405, verlopen, maar zouden de transporten voor de opvulling van de Vlamovenput van op de N45 via de Wildebeekstraat dwars over de kouter gaan. “Dit heeft een impact op een groter gebied en leidt tot meer hinder en gevaarlijke situaties voor bewoners en schoolgaande jeugd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB).

Door de nieuwe vergunningsaanvragen zouden er ook meer grondtransporten komen. “Er is geen duidelijk zicht op de frequentie van aanvoer van opvulgronden. In het slechtste scenario zou bij een eventuele vergunning meteen gestart kunnen worden met dagelijkse transporten. Een spreiding is echter aangewezen”, aldus schepen van Klimaat Andy Depetter (Groen). Daarnaast vreest het gemeentebestuur ook de kans op vervuiling van de gebruikte rijweg.

Schrappen als ontginningsgebied

Maar de gemeente wil vooral de Kouter in de huidige vorm redden en behouden. Dat kan door een bestemmingswijziging via een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) liet in een antwoord op een vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) weten dat een bestemmingswijziging mogelijk is: “Indien er vanuit de gemeente en de provincie een vraag zou komen om de bestemming ‘ontginningsgebied’ te schrappen en deze terreinen in de huidige staat te laten, zal ik dit onderzoeken en desgevallend een voorstel voorleggen aan de Vlaamse Regering”, aldus Demir.

Vlaams Belang roept de gemeente en de provincie op om de nodige stappen te zetten zodat de minister een voorstel kan doen aan de Vlaamse regering. De gemeente ondernam evenwel al actie. “We hadden deze informatie ook al via een ander kanaal vernomen en we hebben onmiddellijk een brief laten versturen aan de minister en het provinciebestuur”, zegt schepen De Smet. “Het klonk ons als muziek in de oren. We hebben over de partijgrenzen er altijd alles aan gedaan om de open kouter te vrijwaren.”

Al pogingen ondernomen

Hij verwijst onder meer naar de actie rond ‘Red de Kouter’. In de jaren 1988 tot 1994 werd al een poging gedaan om het gebied via een ‘BPA Vlamoven’ te herbestemmen van landbouw naar recreatie, maar dat werd geweigerd door het Vlaams Gewest. “Een tweede poging tot behoud van de Vlamoven werd gedaan met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2003 en opnieuw ontvingen we een negatief antwoord, deze keer van het Agentschap Landbouw. Eind 2015 ondernamen we dan een poging om de Vlamoven aan te kopen, maar jammer genoeg is dit niet gelukt.”

Eerdere aanvragen voor verdere ontginning of opvulling van de Vlamovenput kregen ook steeds een negatief advies van de gemeente. Het is evenwel de deputatie die een beslissing neemt.