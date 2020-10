Gemeente zamelt speelgoed in voor eerste speelgoedruilbeurs in De Palaver Claudia Van den Houte

07 oktober 2020

17u47 1 Denderleeuw In ontmoetingshuis De Palaver vindt op zaterdag 7 november voor de eerste keer een speelgoedruilbeurs plaats.

Om de beurs te kunnen organiseren, is er uiteraard speelgoed nodig. Daarom wordt er momenteel nog tot en met 30 oktober speelgoed ingezameld om te kunnen uitstallen op de beurs zelf. Wie speelgoed binnenbrengt, krijgt jetons die op de beurs gebruikt kunnen worden om speelgoed te ‘kopen’. Je kan nog elke woensdag tot en met 30 oktober tussen 13 uur en 20 uur speelgoed in goede staat binnenbrengen in De Palaver. Daarvoor maak je eerst een afspraak via bjorn.meyers@samenlevingsopbouw.be.

De speelgoedruilbeurs vindt op zaterdag 7 november vanaf 13 uur plaats op de bovenverdieping van De Palaver, Seringenlaan 1 in Denderleeuw. Van 13 tot 16 uur kunnen gezinnen met jetons er terecht, gezinnen zonder jetons kunnen van 16 tot 18 uur langskomen.