Gemeente wil voormalig Fortis-kantoor aankopen zodat gemeenteschool kan uitbreiden Claudia Van den Houte

27 augustus 2020

11u43 1 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw wil het voormalige Fortis-kantoor in de Hertstraat in Welle aankopen met het oog op een uitbreiding van de gemeenteschool.

Het Fortis-kantoor stond al een tijdje te koop, een belangrijke opportuniteit volgens het gemeentebestuur. “Alleen al uit ruimtelijk oogpunt kunnen we dit niet laten liggen”, zegt schepen voor Onderwijs en Facilitymanagement Jan De Nul (CD&V). “Het Fortis-kantoor wordt vandaag volledig omringd door gemeentelijke gronden, die nu al deel uitmaken van de site van de Gemeentelijke Basisschool (GBS) Welle. Bovendien blijft de school kampen met ruimtegebrek. Zo was het in 2011 en 2012 al nodig om containerklasjes bij te plaatsen. Hopelijk kunnen die nu dus op termijn verdwijnen en kunnen we zo de leerlingen wat meer speelruimte aanbieden.”

“De schooldirecteur, de dienst facility en ikzelf waren na een bezoek aan het gebouw onmiddellijk overtuigd dat het gebouw en de ligging de juiste mogelijkheden bieden om de school op termijn op een kwaliteitsvolle manier uit te breiden”, aldus De Nul. “Er werd een schattingsverslag opgemaakt en de vraagprijs lag binnen de grenzen van dat verslag”, vervolgt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Financieel is deze aankoop dus te verantwoorden. Er moet wel een dossier worden opgemaakt om infrastructuursubsidies bij AGION (Agentschap Infrastructuur Onderwijs) te verkrijgen. We zijn er dus zeker nog niet, maar GBS-Welle heeft nu duidelijk perspectief.”

De beslissing om het kantoor aan te kopen, zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 september.