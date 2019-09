Gemeente wil site Triolet aankopen, bestemming nog onbekend Claudia Van den Houte

13 september 2019

10u34 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw zal een bod uitbrengen op de site Triolet. Welke bestemming de site zou krijgen als de gemeente ze aankoopt, staat nog niet vast.

“De site Triolet bestaat uit twee delen. Er is enerzijds de kant van de Moreelstraat waar zich magazijnen met een toegang tot de straat zich bevinden. De magazijnen sluiten aan op de site waar momenteel de huidige gemeentemagazijnen zijn ondergebracht. Anderzijds bestaat de site ook uit de kant A. De Cockstraat waar zich kantoorruimtes bevinden”, vertelt schepen Jan De Nul (CD&V), bevoegd voor Facility Management. “De gebouwen zijn in goede staat en dus onmiddellijk bruikbaar. Wij kopen geen gebouwen aan waarin we zwaar moeten investeren.”

Er werd een extra gemeenteraadszitting gehouden om het bod op de site goed te keuren. “De aankoopprocedure verloopt via een curator. Er moest dus snel gehandeld worden. De specifieke ligging van site Triolet is namelijk een opportuniteit die het gemeentebestuur niet kon laten liggen. De gemeenteraad verleende toelating tot het uitbrengen van biedingen binnen een zekere vork. Biedingen onder voorwaarden worden immers niet aanvaard door de rechtbank. Daarom moest de gemeenteraad akkoord gaan met het uitbrengen van biedingen. Doordat zo kort op de bal moest worden gespeeld, ligt de bestemming van het gebouw nog niet vast. Maar we zijn wel bezig met het onderzoeken van enkele pistes”, aldus schepen De Nul, die daar voorlopig niet meer over kwijt kan.

De oppositie keurde het uitbrengen van een bod op de site niét mee goed. “880.000 euro (voor een eerste bod, red.) is veel geld”, zegt Kristof Slagmulder van Vlaams Belang, dat zich onthield op de stemming. “We worden voor een voldongen feit gesteld. In Denderleeuw wordt compleet omgekeerd gewerkt. Er worden eerst gebouwen gekocht en pas nadien wordt een visie ontwikkeld. Er is ook onduidelijkheid over wat de gevolgen zullen zijn voor de begroting.” De partij pleitte voor de oprichting van een (tijdelijke) commissie Gemeentelijke Infrastructuur waar een visie kan ontwikkeld worden. “Het verwerven van de VDAB-site zou ook een opportuniteit kunnen zijn, bijvoorbeeld voor een OCMW-rusthuis. En de kerk boven de Palaver staat nog steeds volledig leeg. Hoog tijd voor een visie dus in plaats van een ‘We zullen wel zien-beleid’”, meent Slagmulder.