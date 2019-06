Gemeente werft voltijdse toeleider aan om nieuwkomers nog sneller te laten integreren Claudia Van den Houte

13 juni 2019

15u52 3 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw wil een voltijdse toeleider aanstellen om nieuwkomers nog meer en nog sneller te bereiken. Op dit moment is er één toeleider van Pin vzw enkele uren per week aan de slag.

“Omdat we het onthaalbeleid positief geëvalueerd hebben en we merken dat het zinvol is om hier nog meer in te investeren, willen we een vast gezicht aanwerven die als toeleider voltijds aan de slag gaat”, vertelt Andy Depetter, schepen van Integratie (Groen). “Dankzij deze voltijdse kracht zullen we nog meer en nog sneller de nieuwe inwoners kunnen bereiken. De toeleider zal bovendien ook nauw samenwerken met de inclusieambtenaar, de dienst Burgerzaken, de sociale dienst van het OCMW en het Huis van het Kind.”

Denderleeuw kende de laatste jaren een snel veranderende bevolkingssamenstelling. “Vandaag is Denderleeuw een diverse gemeente met heel wat nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst. Die nieuwe, vaak anderstalige, inwoners komen veelal uit Brussel en zijn van Afrikaanse afkomst. Maar we mogen ook niet vergeten dat evengoed de superdiversiteit toeneemt”, aldus Depetter.

“Sinds twee jaar worden alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst die zich aanmelden in onze gemeente actief gecontacteerd en uitgenodigd voor een onthaalgesprek. In zo’n onthaalgesprek worden ze geïnformeerd over onze gemeente, onze diensten en de Nederlandse taallessen. We beschouwen Nederlands als bindtaal en een belangrijke hefboom tot integratie in onze gemeente”, zegt schepen voor Sociale Zaken, Sofie Renders (CD&V). “In eerste instantie vormen alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst de doelgroep van ons onthaalbeleid. Maar daarnaast willen we ook onthaalgesprekken plannen met ‘oudkomers’. Dit zijn mensen van vreemde herkomst die al langer in onze gemeente wonen, maar toch nog grote integratienoden hebben.”