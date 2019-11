Gemeente voert ticketsysteem in voor bezoekers dienst Burgerzaken Claudia Van den Houte

28 november 2019

12u07 1 Denderleeuw De gemeente voert op 2 december een klantengeleidingssysteem in voor bezoekers van de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum. Volgens het nieuwe systeem moeten zij een ticket nemen aan de onthaalbalie.

Nu kunnen bezoekers van de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis (AC) nog gewoon doorlopen naar de lokettenzaal, maar vanaf maandag zullen ze eerst een ticket moeten nemen aan de ticketzuil aan de onthaalbalie. “Daar kan je meteen aangeven wat je nodig hebt bij de dienst Burgerzaken en nadien rustig plaatsnemen in de wachtzaal”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Als het jouw beurt is, wordt jouw ticketnummer opgeroepen op de informatieschermen. Het scherm geeft meteen aan naar welk loket je moet gaan. Op deze manier is er geen onduidelijkheid meer over naar welk loket je moet gaan of wie er voor jou stond aan te schuiven. Dit klantgeleidingssysteem is, na het opfrissen van de lokettenzaal, een volgende stap in een betere dienstverlening naar de burger toe”, aldus schepen Andy Depetter (Groen).

Meer over politiek