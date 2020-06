Gemeente voert premie in voor inwoners die zelf voetpad willen heraanleggen Claudia Van den Houte

02 juni 2020

13u13 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat een premie toekennen aan inwoners die zelf hun voetpad willen heraanleggen.

Met het nieuwe subsidiereglement dat de gemeenteraad goedkeurde, wil de gemeente ervoor zorgen dat ook voetpaden die (nog) niet op de planning staan, aangepakt kunnen worden. “Het is natuurlijk financieel en praktisch onmogelijk om alle voetpaden in Denderleeuw tegelijkertijd heraan te leggen”, vertelt schepen van Financiën Sofie Renders (CD&V). “Om toch maximaal aan de vraag van de burgers tegemoet te komen wiens straat niet in het meerjarenplan werd opgenomen, willen wij nu ook de mensen financieel compenseren die zelf initiatief nemen om hun voetpad te vernieuwen.”

“De algemene vernieuwing van de voetpaden wordt projectmatig aangepakt en er lopen ook verschillende projecten binnen de gemeente waarvan de vernieuwing van de voetpaden deel uitmaakt”, aldus schepen van Openbare Werken Yves De Smet (LvB). “Maar het is wel zo dat we regelmatig meldingen krijgen over de slechte staat van bepaalde voetpaden of delen ervan. Om aan de vraag van de burgers tegemoet te komen, willen wij hen de mogelijkheid bieden om zelf het initiatief te nemen om hun voetpad heraan te leggen.”

De subsidie kan éénmalig aangevraagd worden door de eigenaar van de woning. Alleen particulieren komen voor de subsidie in aanmerking. Het gemeentebestuur subsidieert tot 1.250 euro, afhankelijk van de grootte van de kosten. “Via dit subsidiereglement hopen we dus om naast de geplande voetpadenvernieuwingen binnen deze legislatuur nog eens 1,5 a 2 km extra vernieuwde voetpaden te realiseren”, besluit De Smet.