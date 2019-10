Gemeente versnelt ‘ver-led-ing’ openbare verlichting: tegen 2030 led-verlichting op volledig grondgebied Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

12u27 0 Denderleeuw Tegen 2030 moet alle openbare verlichting in Denderleeuw led-verlichting zijn. De gemeente draagt de openbare verlichting over aan netbeheerder Intergem. Daardoor zou het vergroenen van de openbare verlichting volgens de gemeente versneld worden.

De gemeente investeerde de voorbije twee jaar zelf al in nieuwe led-verlichting op het openbaar domein. Daardoor werd 16 procent van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting. Gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA) maakte op de gemeenteraad de bedenking of de gemeente de verlichting niet beter zelf vernieuwd, aangezien Intergem ook de verlichting in andere gemeenten doet. “Zo hebben we zelf het tempo in handen”, aldus Van Cauter. Maar volgens de gemeente zal het met Intergem sneller gaan: “Als we op dit tempo blijven vervangen, zitten we tegen 2030 op slechts 58 procent”, zegt Yves De Smet (LvB), schepen van Openbare Werken.

“Door in te stappen in het aanbod van Intergem kunnen we onze klimaatdoelstelling om 40 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2030 sneller behalen”, vervolgt Andy Depetter (Groen), schepen van Klimaat en Duurzaamheid. “Intergem zal namelijk tegen 2030 100 procent van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting. In 2030 zullen we 20 procent minder CO2 uitstoten via de openbare verlichting dan dat we vandaag doen, wat neerkomt op 50 ton CO2.”