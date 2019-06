Gemeente vangt geen extra asielzoekers op Claudia Van den Houte

24 juni 2019

21u28 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft beslist om geen extra erkende asielzoekers op te vangen. Fedasil had aan de OCMW’s gevraagd om vrijwillig extra plaatsen in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) te creëren gezien het acuut tekort aan opvangplaatsen in ons land sinds eind 2018. Het gemeentebestuur vraagt aan de buurgemeenten om extra LOI-plekken ter beschikking te stellen.

Nadat Fedasil één van de drie LOI-woningen in Denderleeuw vorig jaar sloot, wil het gemeentebestuur zich focussen op de nog acht bestaande LOI-plaatsen. “Tot vorig jaar beschikte onze gemeente over drie LOI-woningen. Omwille van een overaanbod aan LOI-plekken op dat moment, wou Fedasil één woning sluiten. Het OCMW is niet ingegaan op die vraag. Uiteindelijk heeft Fedasil zelf beslist om de woningen te sluiten waardoor er vier opvangplekken minder konden aangeboden worden”, vertelt schepen van Integratie, Andy Depetter (Groen). “Amper zes maanden na deze beslissing vraagt Fedasil, door de vernieuwde toestroom aan vluchtelingen eind 2018, om op vrijwillige basis opnieuw extra LOI-plaatsen te voorzien. Gezien de eerder genomen beslissing, is dat heel tegenstrijdig.”

Schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V) wijst erop dat het begeleiden van de vluchtelingen door het aanbieden van materiële steun heel veel tijd en inzet vergt van de maatschappelijke werkers: “Een vluchteling komt uit een totaal ander deel van de wereld, waardoor je niet enkel moet inzetten op maatschappelijke integratie, maar ook op taal, cultuurverschillen, traumaverwerking, opleiding, zelfredzaamheid, enzovoort. Daarnaast moet er, als de vluchtelingen erkend zijn, op zoek gegaan worden naar een structurele huisvesting. Daarom lijkt het ons niet aangewezen om er nog vier zware dossiers bij te nemen en willen we ons focussen op de acht bestaande LOI-plekken in onze gemeente. De sociale uitdagingen in onze gemeente zijn groot en die willen we grondig aanpakken. Daarom vragen we aan onze buurgemeenten om gehoor te geven aan de oproep van Fedasil en extra LOI-plekken ter beschikking te stellen.”