Gemeente stuurt proclamatie en wielerevent bij na toetsing met coronarichtlijnen Claudia Van den Houte

26 juni 2020

16u16 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur grijpt in bij enkele toegestane evenementen om te voldoen aan de coronarichtlijnen.

Zo zal de geplande drive-in proclamatie van het IKSO / Leonardo College niet doorgaan op de parking van de Stadionlaan. De crisiscel van de gemeente had eerst het licht op groen gezet, maar de richtlijnen van het departement Onderwijs die op 16 juni werden verspreid, leggen een beperking op tot maximaal 100 personen en uit het draaiboek van de school bleek het te gaan over 110 voertuigen, met in de auto twee of meer personen. De school zal het concept van de proclamatie voor de laatstejaars bijsturen en de proclamatie op eigen terrein, in de Nieuwstraat, organiseren volgens de coronarichtlijnen.

Het schepencollege besliste ook dat het wielerevent in Iddergem, tijdens het weekend van 11 en 12 juli, mag plaatsvinden, maar in afgeslankte vorm. “De organisatoren hadden vijf wedstrijden gepland op twee dagen, met een zeer strak tijdsschema. Met zo’n hoeveelheid koersen kan niet worden vermeden dat veel sporters en toeschouwers met elkaar in contact komen”, verduidelijkt sportschepen Yves De Smet (LvB). “Het schepencollege begrijpt dat deze beslissing een ontgoocheling zal zijn voor de wielrenners en sportliefhebbers, maar de coronavoorschriften zoals die vandaag voorliggen kunnen niet worden gevolgd, ondanks de goede bedoelingen van de organisator.”

Er doken nog extra problemen op, want door de organisatie van de wedstrijden zou het centrum van Iddergem niet bereikbaar zijn. “We stellen een mogelijke oplossing voor met een wijziging van het parcours tijdens de wedstrijden”, aldus De Smet. Daarbij zou een deel van het parcours via de Steenweg verlopen.