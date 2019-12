Gemeente start nieuw Vrijetijdsforum: inwoners kunnen zich nu kandidaat stellen Claudia Van den Houte

05 december 2019

15u00 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw start vanaf januari met een nieuw Vrijetijdsforum. Dat zal de huidige vijf adviesraden voor cultuur, patrimonium, sport, senioren, bibliotheek en ontwikkelingssamenwerking vervangen. De gemeente is op zoek naar tien kandidaten.

Concreet zullen de huidige adviesraden omgevormd worden naar werkgroepen, namelijk een ‘Werkgroep Senioren’, ‘Werkgroep Erfgoed’, ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking’ en een ‘Werkgroep Parasol’. “Deze werkgroepen blijven dus hun belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onze Vrijetijdsdiensten en bij het opmaken en het organiseren van het vrijetijdsaanbod”, vertelt schepen van Erfgoed Jan De Nul (CD&V). “Naast deze werkgroepen komt er ook een kerngroep. Dat is een overkoepelend orgaan waarin geëngageerde deskundigen uit de vrijetijdssector vertegenwoordigd zullen zijn. De bedoeling is dat zij het aanspreekpunt worden van het college van burgemeester en schepenen wat betreft beleidsadvies over de vrijetijdsdomeinen. De leden zullen jaarlijks bepalen welke thema’s uit het meerjarenplan en uit de actualiteit op de agenda worden gezet, en werken samen met een denkgroep daarover een advies uit.”

De gemeente is op zoek naar tien mensen die gedurende een periode van twee jaar de kerngroep van het Vrijetijdsforum zullen vormen. Kandidaturen kunnen tot 31 januari ingediend worden. Meer info op www.denderleeuw.be/vrijetijdsforum.