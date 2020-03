Gemeente richt meldpunt ‘Denderleeuw Helpt’ op voor hulpbehoevenden en vrijwilligers tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

18 maart 2020

19u49 2 Denderleeuw Het gemeentebestuur heeft een meldpunt opgericht voor mensen die hulp nodig hebben tijdens de coronacrisis.

Dat bevestigt burgemeester Jo Fonck (LvB) na een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “We zijn al langer bezig met de oprichting van zo’n meldpunt. Het centraal platform of meldpunt is bedoeld voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die hulp nodig hebben, en anderzijds zullen ook mensen die zich spontaan komen melden als vrijwilliger - waarvoor we hen bedanken - er terecht kunnen”, vertelt Fonck. “Het is de bedoeling om met het platform beide kanten samen te brengen. Er werd al een bewonersbrief opgesteld, die donderdag zal bedeeld worden, om burgers te informeren. In de bewonersbrief sensibiliseren we de burgers ook. Zo verwijzen we naar alle info over het coronavirus die we op onze gemeentelijke website en op onze Facebookpagina hebben gecentraliseerd en die dagelijks up to date wordt gehouden. We promoten in de brief ook het digitaal loket. Het gemeentehuis is immers gesloten, maar via het digitaal loket kunnen de meeste zaken worden aangevraagd.”

In de brief staat ook vermeld hoe de inwoners het meldpunt kunnen bereiken. Dat kan via denderleeuw.helpt@denderleeuw.be, via www.denderleeuw.be of via 053/64.06.83 tussen 10 en 12 uur.