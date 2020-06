Gemeente past verkeerssituatie aan zodat horeca grotere terrassen kan plaatsen: Verkeersluw dorpsplein, zone 30 en eenrichtingsverkeer Claudia Van den Houte

08 juni 2020

19u22 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw past de verkeerssituatie in het dorpscentrum tijdelijk aan zodat plaatselijke horecazaken hun terraszone op het openbaar domein mogelijk kunnen uitbreiden.

Het is één van de maatregelen om de lokale horeca te ondersteunen. “We helpen via de vrijstelling van de terrasbelasting, maar bekijken ook waar we de terrascapaciteit kunnen maximaliseren”, vertelt schepen van Lokale Economie Jan De Nul (CD&V). Er werden al heel wat horeca-uitbaters gecontacteerd. “De situatie is voor elk café anders, maar door het tijdelijk opofferen van bijvoorbeeld een parkeerplaats kunnen we al veel helpen.” De verkeerssituatie rond het dorpsplein werd herbekeken. “Op het Dorp passen we de rijrichting aan en zijn een zone 30 en éénrichtingsverkeer ingevoerd. De Fonteinstraat wordt een doodlopende straat voor gemotoriseerd verkeer zodat het dorpsplein verkeersluw wordt”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).

De verkeersveiligheid werd met de horeca-uitbaters besproken. “Er is extra signalisatie en waar nodig plaatsen we nadars”, zegt schepen van Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). “Belangrijk was en is het overleg met de ondernemers zelf. We weten ook dat er niet voor iedereen een pasklare oplossing is.” De tijdelijke maatregelen gelden van 8 juni tot 16 oktober. De gemeente hoopt zo de zomer te redden voor de horeca en voor de lokale middenstand, die ook de vruchten zouden kunnen plukken van gezellige terrassen.