Gemeente past circulatieplan stationsomgeving aan na kritiek Claudia Van den Houte

30 september 2020

17u28 1 Denderleeuw Het gemeentebestuur past het onlangs ingevoerde circulatieplan in de stationsomgeving, in de wijk Leeuwbrug, aan. Er was de voorbije week heel wat kritiek gekomen op het plan. De verkeerssituatie aan de Fabriekstraat-De Nayerstraat en Omlooplaan wordt aangepast. Op 15 oktober wordt ook het proefproject van De Lijn geëvalueerd.

“We stellen vast dat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd wordt in de De Nayerstraat. Daarom maken we van de Fabriekstraat opnieuw dubbele richting. De Omloopstraat wordt éénrichtingsstraat vanaf de Orchideeënlaan maar dan wel richting De Nayerstraat”, vertelt mobiliteitsschepen Yves De Smet (LvB). De aanpassingen worden vanaf morgen, donderdag, ingevoerd.

Het plan werd op 21 september ingevoerd en lokte heel wat kritiek uit. Een buurtbewoonster startte zelfs een petitie op. “Het nieuwe circulatieplan veroorzaakt onzekerheid, maar het plan blijft wel overeind”, aldus schepen De Smet. “Belangrijk hierbij is dat met de aanpassingen de geplande fietsassen mogelijk blijven. Iedereen ziet de situatie voor zijn deur vaak anders, maar in het algemeen belang en vooral op basis van een inspraakmoment met buurtbewoners eerder dit jaar werd dit plan opgesteld.”

Inschattingsfout

“We hebben hier duidelijk een inschattingsfout gemaakt. Ik denk dat het geen schande is om dit als beleidsploeg ook ruiterlijk toe te geven. Belangrijker is om er uit te leren en indien nodig durven bij te sturen.” Vooral het zwaar vervoer zorgde na de invoering van het circulatieplan voor hinder aan de school. “Die situatie aan de school vereiste een dringende bijsturing. Wij aarzelen dus niet”, vult schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V) aan.

Het nieuwe circulatieplan past in een ruimer kader bij de visie over een nieuwe stationsomgeving. Het station van Denderleeuw speelt, met duizenden pendelaars die er elke dag op- en afstappen, een belangrijke rol binnen de gemeente. “De stationsbuurt is ook een levendige woonkern, waar heel wat inwoners dicht bij elkaar wonen”, zegt schepen van Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Wandelaars, fietsers, pendelaars en bewoners moeten er aangenaam kunnen vertoeven. Vanuit dat oogpunt werd een nieuw circulatieplan opgesteld waarbij ook een nieuwe inrichting voorzien is voor verschillende straten in de buurt.”

Nieuwe busroute in proef

Het Stationsplein moet een ontmoetingsruimte worden met openbaar groen, en wordt parkeer- en verkeersvrij. Daardoor zal de bus op termijn niet langer kunnen stoppen op het Stationsplein aan het stationsgebouw. Om tegemoet te komen aan de twijfels die er waren om de bus komende van de Spoorweglaan te laten afdraaien richting Stationsstraat, zal De Lijn de nieuwe route twee weken in proef rijden. Daardoor zal de halteplaats aan het stationsgebouw tijdelijk niet bediend worden. De bus van de lijnen 31-32-33 zal van 1 tot 15 oktober halteren in de Stationsstraat, rechtover de Belfius-bank.