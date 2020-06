Gemeente omheint voetbalkooi: Alleen wie gereserveerd heeft, mag ze voortaan gebruiken Claudia Van den Houte

17 juni 2020

10u21 3 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft de voetbalkooi in het sport- en recreatiepark Armand De Pelsmaeker aan het Walleken laten omheinen met herashekkens. Ze kreeg ook een toegangsslot.

“We hebben dat gedaan omdat we zoveel mogelijk ruimte ter beschikking willen stellen aan sportverenigingen”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (LvB). “Op deze manier kunnen verenigingen de kooi reserveren en hebben we altijd zicht op wie ze gebruikt. Door de nadars te plaatsen zorgen we ervoor dat enkel mensen die gereserveerd hebben de voetbalkooi kunnen gebruiken.”

Volgens de nieuwe regels moeten gebruikers op voorhand reserveren via vrijetijd@denderleeuw.be. Bij aankomst moeten ze de sleutel ophalen bij de zaalwachters. Ze kunnen de voetbalkooi enkel dagelijks gebruiken tussen 16.30 uur en 22 uur. De voorwaarden voor het gebruik van de kooi blijven ongewijzigd. Zo mogen er maximaal twintig personen aanwezig zijn, inclusief een meerderjarige begeleider of sportcoach. De afstandsregels van 1,5 meter moeten steeds in acht genomen worden.