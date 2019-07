Gemeente koppelt nieuw jongerenfestival ‘Fissa’ aan wereldminifestival ‘Parasol’ Claudia Van den Houte

02 juli 2019

21u53 0 Denderleeuw In de tuin van ‘t Kasteeltje vindt deze zomer een gloednieuw jongerenfestival plaats. De gemeente koppelt ‘Fissa’ aan een nieuwe editie van het wereldminifestival ‘Parasol’, dat nog slechts één dag zal duren.

‘Parasol’ vindt al enkele jaren plaats in de tuin van ‘t Kasteeltje. “Dat minifestival was de voorbije jaren telkens een succes en lokt jaarlijks heel wat volk”, vertelt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). “Omdat we merkten dat er bij jongeren veel vraag was naar een evenement specifiek voor hen, zijn we met hen rond de tafel gaan zitten. Zo is het Fissa-festival ontstaan.” Het tweedaagse wereldminifestival ‘Parasol’ wordt gereduceerd naar één dag. Op de tweede dag is er dit jaar het jongerenfestival ‘Fissa’. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 16 augustus, een dag voor ‘Parasol’ op zaterdag 17 augustus. “Het wordt een festival met dj’s, georganiseerd voor en door de Denderleeuwse jongeren”, aldus Vaeyens.

Hiphop en house

Er zijn vanaf 16 uur optredens van onder meer hiphopper Wawa uit Aalst en van Naft, dat bestaat uit vier blazers en twee drummers die bekende housedeuntjes coveren. Het Denderleeuws collectief ‘Avenue 6' brengt een korte showcase van verschillende artiesten uit Denderleeuw en omstreken, met Graig, 9NV, TJF, Dima, D2vision, Alexandra & Jeroh. Tussendoor vindt er ook een woord/rap-battle plaats tussen verschillende Denderleeuwse artiesten op de beats van FootboxG. Om 22.30 uur is er nog een afterparty met dj Carter, TLP en dj Masai.

Wereldmuziek en kinderanimatie

‘Parasol’ brengt een dag later, op 17 augustus, opnieuw een wereldse mix van muziek, randanimatie en lekker eten. Koninklijke Harmonie De Dendergalm bijt om 13.30 uur de spits af. Vanaf 14.30 uur is er een kindervoorstelling en optreden van Jeuk vzw, met kindertheater en een liveband. Verder kunnen de allerkleinsten ook tot 18 uur nog terecht in het kinderkapsalon en de grime- en henna-tent. De Afrikaanse reggae- en bluesband Djubebe gaat om 17.15 uur van start, gevolgd door een initiatie merengue door ‘Salsa Dender’ om 18 uur. Om 19 uur brengt Congazz Zuid-Amerikaanse klassiekers en om 20 uur zorgt Bal Merklez voor feestelijke Balkanmuziek. Daarna houdt de VIP Party Band de ambiance erin, met covers van Bruno Mars, Tina Turner, Abba, Robbie Williams en nog veel meer om 21 uur. Na een vuurshow om 22 uur sluit dj Dirk Stoops - bekend van onder meer de ‘Was het nu 70, 80 of 90'-fuiven - om 22.45 uur het feest af.

Lokale verenigingen

“Zowel Parasol als Fissa zijn samenwerkingen tussen de dienst Vrije Tijd, verschillende lokale verenigingen en vrijwilligers. De focus ligt op het samenbrengen van mensen in een ongedwongen sfeer, met lekker eten en toffe randanimatie”, besluit schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V).

De volledige festivalprogramma’s zijn te vinden op www.denderleeuw.be/parasol en www.denderleeuw.be/fissafestival.