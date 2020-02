Gemeente introduceert autodelen: vanaf mei twee auto’s ter beschikking van inwoners Claudia Van den Houte

12 februari 2020

18u53 1 Denderleeuw Twee elektrische deelauto’s zullen in Denderleeuw vanaf mei ter beschikking staan van inwoners die aan autodelen willen doen.

Dat is mogelijk via een raamcontract van Intercommunale Solva waarop lokale besturen die geïnteresseerd zijn, kunnen intekenen. “Via deelmobiliteit willen we het individueel autobezit verminderen, de CO2-uitstoot laten dalen en ook het STOP-principe verder uitbouwen. Daarom onderzoeken we momenteel ook de piste om deelfietsen te introduceren in Denderleeuw”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid, Andy Depetter (Groen).

“Bij autodelen wordt de auto enkel gebruikt wanneer hij nodig is”, vervolgt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Als de auto intensief gebruikt wordt, kan hij tot negen privéwagens vervangen. Zo komt er meer ruimte vrij voor publieke plekken. Autodelers hoeven zich bovendien geen zorgen meer te maken over het vinden van een parkeerplek, het onderhoud, de verzekering, de belastingen, de herstellingen of de autokeuring. Daarnaast is het goedkoper dan het bezit van een eigen wagen voor wie minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt. Gebruikers zullen per uur 4 euro betalen en per afgelegde km 0,2 euro.”

“De sterkte van gedeelde mobiliteit is dat mensen geen radicale keuze moeten maken en geleidelijk aan kunnen proeven van meer duurzame vervoersmiddelen. Vanaf mei zullen er via het raamcontract van SOLvA twee deelauto’s ter beschikking gesteld worden in de gemeente. We hopen dus vurig dat onze inwoners aan het autodelen slaan.”