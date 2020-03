Gemeente hernieuwt samenwerking met Natuurpunt: vzw kan oude voetbalkantine gebruiken Claudia Van den Houte

02 maart 2020

19u53 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat opnieuw samenwerken met Natuurpunt, die voortaan gebruik kan maken van de oude kantine van de ‘Rode Duivels’ als opslagruimte. Ze gingen in 2017 al een overeenkomst aan voor het beheer van de wandel- en natuurbelevingslus in de Wellemeersen.

“Onze overeenkomst uit 2017 zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid, maar evenzeer met de biodiversiteit in de Wellemeersen”, zegt schepen voor Toerisme Jan De Nul (CD&V). “Ook het door de minister goedgekeurde natuurinrichtingsproject zal de troeven van de Wellemeersen nog meer in de kijker plaatsen. Er wordt gewerkt aan een betere en kwaliteitsvolle bosstructuur en een natuurgericht bosbeheer, in combinatie met een uitbreiding van het recreatief aanbod.”

De gemeente wil de samenwerking met Natuurpunt nog uitbouwen. Zo stelt ze de oude voetbalkantine in de Zavelputstraat ter beschikking van de vzw. “Het gebouw kan nu worden gebruikt als opslagruimte voor het materiaal, waarmee het natuurgebied wordt onderhouden”, aldus schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Het is ook een ideaal vertrekpunt voor de activiteiten die Natuurpunt regelmatig organiseert.”