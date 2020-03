Gemeente- en OCMW-diensten werken voortaan alleen op afspraak door coronacrisis Claudia Van den Houte

16 maart 2020

09u43 2 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw past haar dienstverlening aan naar aanleiding van de coronacris. Het gemeentehuis en het OCMW blijven open, maar alleen op afspraak en voor dringende zaken.

Tot en met 3 april vraagt de gemeente haar burgers om hun bezoek aan de gemeentelijke diensten te beperken en alleen voor dringende zaken langs te komen, op afspraak. Een afspraak te maken voor een bezoek in het gemeentehuis kan via 053/64.06.81. Wie naar het OCMW moet komen, belt eerst 053/66.33.63. De andere gemeentelijke gebouwen zijn zoals bekend wel gesloten voor het publiek, maar alle diensten blijven bereikbaar via mail of telefonisch, tijdens de normale openingsuren.

“Deze maatregel is nodig om de gezondheid van ons personeel te beschermen en uiteraard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, zegt algemeen directeur Jimmy Geeraerts. “Ook vergaderingen met externe partners worden uitgesteld. Bij een bezoek aan onze diensten moeten bovendien alle voorzorgsmaatregelen strikt gevolgd worden. Maar liever nog vragen we met aandrang om gebruik te maken van ons digitaal loket of onze diensten via mail of telefonisch te contacteren, in plaats van langs te komen.”