Gemeente en lokale Duurzame Helden hijsen SDG-vlag als aftrap Week van de Duurzame Gemeente Claudia Van den Houte

18 september 2019

Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft samen met een aantal geëngageerde burgers de 'Week van de Duurzame Gemeente' afgetrapt.

De gemeente zet zich in voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en neemt dan ook deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, die van 18 tot 25 september loopt. Ze trapte de week officieel af met het hijsen van de SDG-vlag, samen met enkele organisaties en geëngageerde burgers. “We zullen de vlag een week lang laten wapperen”, zegt schepen voor Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). Hij tekende ook de SDG-engagementsverklaring. “Het is ook het moment om onze lokale Duurzame Helden in de bloemetjes te zetten”, vervolgt schepen voor Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). “Organisaties zoals Natuurpunt of de GROS, maar ook geëngageerde burgers die bezig zijn het het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Zij zorgen mee voor een duurzame gemeente.”

De 17 SDGs moeten tegen 2030 een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. De gemeente Denderleeuw wijst naar haar initiatieven zoals de Ruilwinkel, Rap op Stap, Tastoe, Samenspel, haar Klimaatplan, energiepremies, biomassa-installatie in de Veldstraat waarvoor ze Energieambassadeur werd, de zadenbib, de repair-cafés, het project bijvriendelijk Denderleeuw en nog meer.