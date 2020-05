Gemeente en Denderlions steunen samen aankoop chromebooks voor kinderen uit Denderleeuwse basisscholen Claudia Van den Houte

21 mei 2020

16u11 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw en de serviceclub Lions Club Denderlions gaan samenwerken om de aankoop van 71 chromebooks voor kinderen uit het lager onderwijs financieel te steunen. De gemeente plant 23.075 euro subsidies, serviceclub Lions Club Denderlions schenkt een bedrag van 5.500 euro.

De gemeenteraad moet het licht op groen zetten voor een nieuw subsidiereglement om 23.075 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van 71 chromebooks voor kinderen uit het lager onderwijs. De gemeente had eerder al een oproep gedaan om laptops en tablets binnen te brengen voor kwetsbare leerlingen. Die inzamelactie leverde 21 stuks op. “Dat bleek niet genoeg te zijn, want volgens de resultaten van een kansarmoede-onderzoek en een bevraging door de opbouwwerkers, hadden we er 91 nodig”, vertelt schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). Hij contacteerde daarop de Denderlions, die ook bereid waren om financiële steun te bieden. “Vanuit de gemeente werd vorige week een gemotiveerd en onderbouwd aanvraagdossier opgesteld. Het werd beoordeeld en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Denderlions, wat resulteerde in een donatie van 5.500 euro.”

“De coronacrisis legt de kansarmoede nog extra bloot”, zegt Jan Heiremans van de Denderlions. “Binnen Lions Club International is hulp aan kinderen één van de sociale pijlers. We willen dus mee deze kansarmoede in Denderleeuw bestrijden. We zien dit zelf als een structureel project naar de toekomst toe en willen ook in een post-coronaperiode bekijken of er een vervolgproject kan worden opgesteld.”

De aankoop van de chromebooks zal door de scholen zelf gebeuren.