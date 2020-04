Gemeente deelt ‘pretpakketten’ uit aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

15 april 2020

16u00 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat ‘pretpakketten’ uitdelen aan kwetsbare gezinnen, die volgens haar dubbel zo hard getroffen worden door de coronacrisis.

De jeugddienst, het Huis van het Kind, de dienst Samenleven, het OCMW en de scholen hebben samengewerkt om de pretpakketten te ontwikkelen. Elk pakket bevat binnen- en buitenspeelgoed, een doe-boekje met speeltips en nuttige informatie over hoe om te gaan met het coronavirus. In totaal worden in de loop van de komende week 250 pakketten uitgedeeld via scholen, OCMW en het opbouwwerk. Het Huis van het Kind stelt ook een tiental pakketten op maat van kwetsbare baby’s en peuters samen. “Op die manier willen we ook de meest kwetsbare kinderen een aangename tijd bezorgen in deze bizarre tijden”, vertelt schepen voor Jeugd Sofie Renders (CD&V).

“Door de sluiting van de scholen en de coronamaatregelen zijn bijna alle kinderen permanent thuis. Voor kwetsbare gezinnen komt deze ongewone situatie extra hard aan. Vaak wonen zij behoorlijk klein en is er geen tuin voor de kinderen om in te ravotten. Ook het beschikbare speelgoed is vaak beperkt. Veel entertainment wordt momenteel online aangeboden, maar net deze doelgroep heeft niet altijd toegang tot het internet”, aldus Renders.

Ook is de voorjaarsprogrammatie van de gemeente voor kinderen, waaronder Buitenspeeldag, afgelast door de coronamaatregelen. “Activiteiten van de jeugdverenigingen gaan eveneens niet door, ook al zien we heel wat creatieve online oplossingen. Uiteraard vinden we dit heel fijn, maar voor heel wat kinderen in onze gemeente is dit niet evident”, zegt schepen Andy Depetter (Groen).