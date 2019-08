Gemeente blaast zomerkermis nieuw leven in: braderie na tien jaar terug van weggeweest Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

19u58 0 Denderleeuw De jaarlijkse braderie tijdens de zomerkermis op het Dorp van Denderleeuw is na zo’n tien jaar terug van weggeweest. Met de terugkeer van de braderie wil het gemeentebestuur de zomerkermis die het de laatste jaren moeilijk had gekregen, opnieuw doen herleven. Er staan van zaterdag 24 augustus tot maandag 26 augustus tal van activiteiten op het programma.

‘Kleine kermissen ten dode opgeschreven?’, schreven we precies een jaar geleden, nadat de zomerkermis in Welle was afgelast omdat geen enkele foorkramer was komen opdagen. Ook in andere gemeenten stelde het probleem zich: een jaar eerder stond er op de kleine kermis in Heldergem slechts één kraampje. De gemeente Denderleeuw besloot om de kermis op het Dorp in Denderleeuw te doen herleven. Ook die kermis telde de laatste jaren maar een paar attracties meer. Daar wou het gemeentebestuur verandering in brengen door de braderie, die tot zo’n tien jaar geleden jaarlijks plaatsvond tijdens de zomerkermis op het Dorp, terug op te starten. Het lijkt er alvast op dat de gemeente in haar opzet is geslaagd: “Een tiental kermisuitbaters heeft al toegezegd. Vorig jaar waren er maar twee of drie komen opdagen”, vertelt schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V).

Voor jaren vertrokken

“We proberen al zo’n twee jaar zelf iets te organiseren rond de kermis om meer volk te lokken. We zijn met de kermisuitbaters aan tafel gaan zitten om te proberen er iets van te maken. We hebben ze kunnen overtuigen dat we de kermis echt willen opwaarderen. Er valt heel het weekend heel wat te beleven. Als we een beetje geluk hebben met het weer, dan maken we een goede start en hopelijk zijn we dan voor een aantal jaren vertrokken”, aldus Sergooris. Ook voor de braderie zelf is er al veel interesse: “Er toonden zich al een veertigtal handelaars geïnteresseerd om aanwezig te zijn”, zegt schepen van Lokale Economie Yves De Smet (LvB). “Dat is toch wel groot een succes voor een nieuw initiatief.”

Sergio en Les Copines

De Koninklijke Harmonie De Dendergalm opent de braderie op zaterdag 24 augustus om 15 uur in het dorpscentrum. “Daarna zijn er nog optredens van Sergio en van Les Copines, de vriendinnengroep van en met Isabelle A. Nicky Jones sluit af om 20 uur”, vervolgt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). De kraampjes staan van 14 tot 21 uur opgesteld in de Alfons De Cockstraat en de Guido Gezellestraat. Op zondag 25 augustus viert de brandweerpost Denderleeuw zijn 75-jarig bestaan met de ‘Dag van de Veiligheid’. Er zijn tussen 12 en 20 uur demonstraties van brandweerinterventies en het brandweerkorps van de luchtmacht leent haar Crash Tender Panther uit, een imposant luchthavenblusvoertuig. Je kan meevaren met een reddingsboot van de brandweer op de Dender en het wagenpark van de brandweer bekijken.

Het kermisweekend wordt op maandag 26 augustus vanaf 14 uur afgesloten met het kermismaandagbal in zaal Den Breughel, op de tonen van ‘De Doorbrekers’. Inschrijven is nodig via vrijetijd@denderleeuw.be. Om 17 uur wordt ook nog een nieuw beeld onthuld op het grasplein voor het gemeentehuis. Het gaat om een denkspeeltuig van het beeld van Sint-Anna-ten-Drieën, in het kader van het erfgoedproject ‘Kerkschatten op straat’ van Erfgoedcel Denderland.