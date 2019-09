Gemeente bekijkt signalisatie schoolomgeving Hemelrijk Claudia Van den Houte

06 september 2019

20u16 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw zal de signalisatie aan twee toegangen van de basisschool in de wijk Hemelrijk bekijken.

Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) wees tijdens de gemeenteraad op het ontbreken van signalisatie in de Eikenlaan. “Het schooltje in Hemelrijk heeft drie toegangspoorten: één in de Steenveldlaan (hoofdingang) en twee in de Eikenlaan. In de Eikenlaan wordt nergens gesignaleerd dat er hier een school is. Dit zou de veiligheid van de kinderen nochtans ten goede komen. Men durft al eens te snel rijden in de wijk Hemelrijk”, aldus Slagmulder, die op de gemeenteraad het bestuur vroeg om voor de nodige signalisatie te zorgen aan de twee schoolpoorten in de Eikenlaan. Het schepencollege beantwoordde die vraag positief.