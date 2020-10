Gemeente bekijkt restauratie vervallen watertoren: “Renoveren als lichtbaken en historisch monument” Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

19u21 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw bekijkt samen met de NMBS en Infrabel een mogelijke restauratie van de watertoren nabij het station.

De watertoren werd in 1925 gebouwd om stoomtreinen te bevoorraden met gezuiverd water uit de Dender. De toren - door het Agentschap Onroerend Erfgoed aangeduid als ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ maar geen beschermd monument - staat momenteel te vervallen. Op een vraag van Vlaams Belang liet - inmiddels voormalig - minister van Mobiliteit François Bellot weten dat het voor de NMBS mogelijk is de watertoren aan de gemeente over te dragen, maar dat moet dan wel samen gebeuren met de grond die eigendom is van Infrabel. Minister van Erfgoed Matthias Diependaele stelt dat de gemeente Denderleeuw deel uitmaakt van de IOED Denderland en dat er “dus zeker deskundigheid aanwezig is die de gemeente kan ondersteunen bij het ontwikkelen van het lokale erfgoedbeleid in overleg met de betrokken eigenaars en beheerders”.

Vlaams Belang roept het gemeentebestuur op om zo snel mogelijk een overleg te organiseren met alle betrokken partijen. “De watertoren behoort tot het collectief geheugen van heel wat Denderleeuwenaren. Het zou dus heel jammer zijn als hij op termijn zou verdwijnen wegens verder verval omdat er geen stappen worden ondernomen”, aldus Denderleeuws gemeenteraadslid Kristof Slagmulder. Het overleg blijkt er al geweest te zijn.

“We hadden als gemeentebestuur weken geleden al afgesproken met de NMBS en Infrabel om over de watermolen samen te zitten”, vertelt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Vandaag (dinsdag, red.) was er een eerste plaatsbezoek. We zijn bezig met alles in kaart te brengen, want we willen de watertoren zeker behouden. Samen met Infrabel en de NMBS zoeken we naar een gedragen voorstel waar iedereen zich in kan vinden. We bekijken ook of we subsidies kunnen krijgen voor een restauratie. In 2025 bestaat de watertoren 100 jaar: het zou fantastisch zou om de restauratie tegen dan rond te hebben. We willen niet dat de watertoren verloren gaat. Een nieuwe bestemming voor de watertoren is bijna niet mogelijk door de slechte toegankelijkheid, maar we denken wel aan een restauratie en nieuwe verlichting, zodat de watertoren gerenoveerd kan worden als lichtbaken en historisch monument.”