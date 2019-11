Gemeente bekijkt aankoop voormalig Fortis-kantoor Claudia Van den Houte

20 november 2019

22u58 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw bekijkt of ze het vroegere bankkantoor van Fortis in Welle, dat momenteel te koop staat, zal aankopen.

Gemeenteraadslid Geert Van Scheldergem (Plus) wees tijdens de jongste gemeenteraad op de opportuniteit, aangezien het gebouw in de Hertstraat aansluit op gemeentelijke eigendom en de gemeentelijke basisschool Welle, waar er al plaatsgebrek is. “We wisten dat de voormalige Fortis-bank te koop zou komen te staan en hadden proactief al contact opgenomen”, repliceerde schepen Jan De Nul (CD&V). Ook de gemeente denkt dat het inderdaad een opportuniteit zou kunnen zijn. “Vandaag wordt het schattingsverslag al aangevraagd. In het meerjarenplan zijn er budgetten voorzien om vastgoed aan te kopen als er zich een opportuniteit voordoet.”