Geen wedstrijden en groepstrainingen meer bij FCV Dender tot 23 augustus na enkele coronabesmettingen Claudia Van den Houte

17 augustus 2020

20u35 0 Denderleeuw Bij FCV Dender EH zullen er tot 23 augustus geen wedstrijden en groepstrainingen meer worden georganiseerd.

De voetbalclub neemt die beslissing nadat recent enkele mensen binnen de club positief testten op het Covid-19. De club had de voorbije weken zelf het initiatief genomen om de spelers en de staf te laten testen op het coronavirus om trainingen en wedstrijden in ideale en veilige omstandigheden te kunnen organiseren. De wedstrijden en groepstrainingen worden nu tot 23 augustus afgelast om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. De spelers volgen een individueel programma en zullen opnieuw getest worden vooraleer de groepstraining wordt hervat. Voor de jeugd is er normaal geen probleem.