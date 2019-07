Geen speelpleinwerking donderdag door tropische temperaturen Claudia Van den Houte

23 juli 2019

16u03 0 Denderleeuw In het Atheneum van Denderleeuw in de De Nayerstraat zal er donderdag uitzonderlijk geen speelpleinwerking zijn door de verwachte extreme temperaturen die dag.

De gemeente nam de beslissing om de deuren van de speelpleinwerking Awimbalieje op donderdag te sluiten in overleg met de jeugddienst en de speelpleincoördinatoren. “Aangezien het KMI voorspelt dat de temperaturen donderdag nog verder de hoogte ingaan tot wel 40 graden, is het gewoon onverantwoord om de kinderen in die extreme hitte buiten te laten spelen, zeker omdat er op onze locatie te weinig schaduwplekken zijn voor alle kinderen”, klinkt het bij de gemeente Denderleeuw.

De kinderen in de vaste speelpleinwerking in het Atheneum krijgen nu al elke dag een ijsje, hebben altijd drinkbaar water ter beschikking en worden zeer regelmatig ingesmeerd met zonnecrème om het warme weer te kunnen trotseren. Deze week is er ook dagelijks een zwemmoment om af te koelen.

Ook zal de mobiele speelpleinwerking van Awimbalieje woensdag en donderdag niet uitrijden.