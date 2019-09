Garage zonder vergunning in Kapellestraat wordt aan banden gelegd Claudia Van den Houte

09 september 2019

13u27 5 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw neemt opnieuw maatregelen tegen een garage in de Kapellestraat in Welle. Die zorgt al langer voor overlast bij de buurtbewoners.

Gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA) informeerde op de jongste gemeenteraad naar de situatie in de Kapellestraat. “Er is een exploitatie van een garage die niet over de nodige exploitatievergunning beschikt”, aldus Van Cauter. Burgemeester Jo Fonck (LvB) wees erop dat er al een hoorzitting was geweest met de betrokkenen en dat er begin dit jaar al een tijdelijke sluiting was opgelegd, onder meer ook door klachten over geluidsoverlast. Er moesten aanpassingswerken gebeuren aan de garage, maar die werden nog steeds niet uitgevoerd, zo bleek op de gemeenteraad. “Er werd geen gehoor gegeven aan wat er gevraagd werd. We hebben een boete opgelegd van 250 euro per vaststelling, maar het probleem is dat het niet zo evident is om de klachten vast te stellen. Daarom hebben we beslist dat de betrokkene vanaf 12 september zelfs geen toegang meer krijgt tot het gebouw”, aldus burgemeester Fonck.