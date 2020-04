Fototentoonstellingen afgelast, dus start fotograaf mini-expo op eigen parking Claudia Van den Houte

19 april 2020

13u03 1 Denderleeuw Door het coronavirus zijn momenteel alle grote fototentoonstellingen afgelast, maar de Denderleeuwse fotograaf Yves Nevens heeft toch een manier gevonden om zijn foto’s tentoon te stellen.

Hij is een mini-expo gestart op de parking aan zijn zaak langs de Steenweg in Denderleeuw. Daar zijn er foto’s van hem te bewonderen die de voorbije twee jaar werden geëxposeerd op nationale en internationale fototentoonstellingen, waaronder enkele gelauwerde foto’s van onder meer het Fotofestival Pelt. “Wie op coronawandeling of vervelingsfietstocht is, kan een ommetje maken naar de Steenweg 372", aldus Nevens. “We verwachten geen massa volk, maar vragen wel om de coronaveiligheidsmaatregelen te respecteren, mocht het wat drukker zijn.”

Zo wordt er onder meer gevraagd om de foto’s en houten bakken niet aan te raken en om de afstand van 1,5 meter van elkaar te respecteren. De foto’s staan ook op 1,5 meter afstand van elkaar. De winkel en fotostudio van Nevens moeten voorlopig gesloten blijven. Je kan wel online een cadeaubon aankopen.