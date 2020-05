Firma’s dienen opnieuw aanvraag in voor verdere leemontginning op Vlamovenkouter Claudia Van den Houte

12 mei 2020

20u02 11 Denderleeuw Twee firma’s hebben een nieuwe aanvraag ingediend voor een verdere leemontginning in de Vlamovenkouter, iets waartegen al vele jaren protest is.

De firma die eigenaar is, heeft een aanvraag ingediend om verder leem ontginnen op de Vlamovenkouter binnen het huidige vergunde ontginningsgebied. Een firma in grond- en afbraakwerken heeft dan weer een vergunning aangevraagd om de Vlamovenput verder op te vullen met zuivere grond om er landbouwgrond te kunnen van maken. Beide aanvragen gaan vanaf woensdag 13 mei in openbaar onderzoek. Daarna moet het gemeentebestuur een advies geven. De beslissing ligt bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

De leemontginning op de Vlamovenkouter kent een lange geschiedenis. Zo’n tien jaar geleden waren er plannen bij het Vlaamse gewest om het leemontginningsgebied in de Vlamovenkouter uit te breiden. Tegen die plannen was er veel protest van inwoners. Zo werden er 6.600 bezwaarschriften ingediend en was de protestactie ‘Red de Kouter’, die door het gemeentebestuur samen met inwoners en verenigingen werd op poten gezet, een succes. Uiteindelijk werd er beslist om het bestaande gebied van zeventien hectare te behouden, maar de bestaande contour van het ontginningsgebied zoals vastgelegd op het Gewestplan bleef wel behouden en daarbinnen wordt nog steeds gewerkt.

De gemeente probeerde eind 2015 om de Vlamoven aan te kopen, maar moest het afleggen tegen private firma’s. Daarna ging er een spel van kat en muis van start. Het gemeentebestuur besliste op 26 september 2017 na 223 bezwaren om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput te weigeren. De deputatie verleende op 20 januari 2018 wel een vergunning, maar de gemeente tekende beroep aan. In februari 2019 gaf de gemeente opnieuw een negatief advies, waarna de deputatie op 16 mei 2019 de vergunning weigerde. Maar nu hebben de twee firma’s dus opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend.

Waardevol agrarisch gebied verminkt

“Wij blijven ons verzetten en zullen negatief adviseren”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB). “Het kan toch niet dat onze landbouwkouter, een landschappelijk waardevol agrarisch gebied tussen Iddergem en Welle, verder wordt verminkt door enerzijds ontginningen en anderzijds door de ontstane vijver nu weer vol te gooien met grond.” Schepen voor Duurzaamheid & Milieu Andy Depetter (Groen) is niet te spreken over de plannen voor het opvullen van de vijver: “Na al die jaren is de aanwezigheid van water, hellingen, ruigtes en struikgewas in het gebied aantrekkelijk voor allerlei fauna. Er zit ook vis in de vijver. Dit alles gewoonweg dichtgooien met grond is dus ‘not done’. Indien de activiteiten opnieuw mogen plaatsvinden, zitten we nog eens met extra vrachtverkeer in de Kouter”, zegt Depetter.

Beide aanvragen liggen van 13 mei tot en met 11 juni ter inzage bij de gemeentelijke dienst Wonen & Ondernemen, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw. Gezien de coronamaatregelen moet eerst een telefonische afspraak gemaakt worden op het nummer 053/64.06.32 om de dossiers te komen inkijken op het administratief centrum. Tijdens die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.