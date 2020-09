Fietshandelaar neemt drastische maatregel na diefstal met geweld: “Zaak enkel nog open op afspraak of volledig dicht” Eigenaar is vele diefstallen uit zijn zaak beu. Koen Baten

03 september 2020

17u37 0 Denderleeuw Voor Kris Coomans (56) uit Denderleeuw is de maat vol na de zoveelste diefstal in zijn zaak. Afgelopen maandag werd er een elektrische fiets gestolen uit zijn zaak door een man die gebrekkig Nederlands sprak. Een vriend van hem was net even in de zaak toen Kris thuis iets gaan halen was. De zeventiger kreeg ook een stevige duw van de man en is nog danig onder de indruk. “Na zoveel diefstallen is de maat meer dan vol en denk ik er aan om mijn zaak te sluiten of enkel nog op afspraak te werken", vertelt Kris.

De feiten dateren van afgelopen maandag iets voor 19 uur. Een goede vriend van Kris kwam de zaak binnen om een fiets te kopen iets voor sluitingstijd. “Ik moest even mijn medicatie gaan halen bij mij thuis naast de zaak en liet men vriend even wachten op mij", vertelt Kris.

Net op dat moment kwam er een jongeman van 25 binnen van vreemde origine. “In gebrekkig Nederlands vroeg hij aan mijn vriend of we ook elektrische fietsen verkochten. Mijn vriend antwoordde van ja, maar zei dat ik zo meteen terug was en hij bij mij moest zijn”, aldus Kris.

Enkele seconden later krijgt de zeventiger een stevige duw waardoor hij op de grond valt. De man gaat snel naar buiten met een elektrische fiets en vlucht weg via De Naeyerstraat in een smal doodlopend straatje waar auto’s niet meer verder kunnen maar fietsen wel. “Ik zag plots mijn vriend op de grond liggen en was serieus geschrokken", vertelt Kris. “Hij vertelde mij wat er gebeurd was, maar de dief was natuurlijk al lang verdwenen.”

Kris ging meteen aangifte doen bij de politie, maar beseft ook wel dat zijn fiets waarschijnlijk niet zal teruggevonden worden. De eigenaar neemt daarnaast ook een andere drastische beslissing. “Het is lang niet de eerste keer meer dat er een fiets gestolen wordt", klinkt het. “Mijn gezond is niet meer optimaal en ik heb het stilaan gehad. Voor mij is de maat vol.”

Kris sloot zijn zaak en hing een papiertje op dat hij enkel nog op afspraak bereikbaar is. “Misschien doe ik mijn zaak wel volledig dicht, dat weet ik nog niet. Maar altijd open blijven om dit soort feiten nog eens opnieuw mee te maken daar heb ik geen zin meer in.” Camera’s zijn er niet in de buurt, nochtans vroeg de man er al meermaals achter. “Ik sprak de gemeente er al over aan, maar zij hebben altijd geweigerd. Dit is wat er nu van gekomen is. Ik hou de gemeente hier deels verantwoordelijk voor want Denderleeuw is lang niet meer wat het vroeger geweest is", klinkt het.