Federale politie massaal aanwezig aan station Denderleeuw na problemen in Gent: ingrijpen was uiteindelijk niet nodig Koen Baten

04 augustus 2020

18u03 0 Denderleeuw In Denderleeuw werden er maandag heel wat vragen gesteld over een grote politiemacht aan het station. De federale politie en enkele leden van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert waren er massaal aanwezig om een oogje in het zeil te houden. “Er waren problemen geweest met jongeren in Gent en zij zaten op de trein richting Brussel. Om niets aan het toeval over te laten hebben we de federale politie laten komen”, zegt Marc André van de politiezone.

Het was kort na 22.00 uur maandagavond dat de politie massaal toekwam aan het station. Daarvoor waren er problemen in Gent geweest met een hele hoop jongeren. Deze werden op de trein gezet richting Brussel en moesten Denderleeuw passeren. “We wilden vermijden dat ze hier zouden uitstappen en ook voor problemen zouden zorgen, daarom hebben we uit voorzorg de politie voorzien, net zoals in andere steden", klinkt het.

Uiteindelijk hoefde de politie niet in te grijpen en waren er geen problemen. “Ze konden weer beschikken toen de trein gepasseerd was", besluit Marc.