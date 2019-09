FCB De Trappers sluiten fietsjaar af met twee van de drie hoofdprijzen Corsa Campagnolo Claudia Van den Houte

25 september 2019

18u17 0 Denderleeuw De Denderleeuwse fietsclub De Trappers heeft haar fietsjaar in schoonheid afgesloten. Ze viel stevig in de prijzen op de slotrit van de Corsa Campagnolo in Affligem.

De Trappers wonnen twee van de drie hoofdprijzen in de wedstrijd. Vincent Tragnee en Hilde Ghysels wonnen een gloednieuwe fiets, Chris Van Cauter een toolkit. “Een memorabel moment in de geschiedenis van onze fietsclub”, klinkt het bij De Trappers. De Corsa Campagnolo bestond dit jaar uit 17 ritten, gespreid van begin april tot eind september. Deelnemers die 12 ritten hadden gereden, maakten kans op een prijs. Bij deze 20ste editie was er een prijzenpot van 30.000 euro.