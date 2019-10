Fakkeltocht door kouter tijdens ‘Nacht van de Duisternis’ Claudia Van den Houte

10 oktober 2019

12u18 0 Denderleeuw Denderleeuw doet zaterdag mee met de 24ste Nacht van de Duisternis. Dan gaat op enkele plaatsen de openbare verlichting even uit en kan je proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

De bedoeling van de ‘Nacht van de Duisternis’ is om de impact van lichtvervuiling onder de aandacht te brengen. In Welle is er een fakkeltocht door de kouter. Tijdens een gezellige avondwandeling in de landbouwkouter van Welle krijgt elke deelnemer een fakkel en wordt er onderweg halt gehouden bij mooie plekjes. De deelnemers krijgen ook interessante weetjes mee van een gids.

De fakkeltocht start op zaterdag 12 oktober om 20 uur in het Broekpark van Welle, aan de ingang in de Broekstraat. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en eindigt vermoedelijk om 21.45 uur terug in het Broekpark. Na de wandeling kan je in het park gezellig napraten bij een drankje aangeboden door het gemeentebestuur.