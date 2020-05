Ex-N-VA-woordvoerder die boer werd, start opvallend kippenproject met crowdfunding: “Door coronacrisis zijn mensen bewuster bezig met voeding” Claudia Van den Houte

18 mei 2020

06u00 0 Denderleeuw Toen Bram Bombeek (32) aankondigde zijn job als N-VA-fractiewoordvoerder op te geven om boer te worden, verklaarden veel mensen hem gek. Een half jaar later heeft hij nog geen seconde spijt gehad van die beslissing. “Tijdens deze coronacrisis zou ik alleen in een klein huisje zonder tuin vanop afstand hebben zitten vergaderen. Nu geniet ik ervan om buiten bij de dieren te zijn.” Hij is recent met een speciaal kippenproject gestart, waarvoor hij een crowdfunding heeft opgezet.

Bram Bombeek verraste iedereen, niet in het minst zijn eigen ouders, toen hij vorig jaar besloot om zijn vaste job als fractiewoordvoerder voor N-VA in de Kamer op te geven om boer te worden in het fokveebedrijf van zijn ouders in Welle, als vierde generatie. Hij heeft een diploma geschiedenis én rechten op zak en had tot kort voordien nooit veel interesse gehad voor de boerenstiel. Intussen bevalt het leven als boer hem aardig en is hij met een eigen project gestart. Naast witblauwkoeien worden er in het landbouwbedrijf in de Wildebeekstraat nu ook kippen gehouden, waarvan het vlees later wordt verkocht. Dat gebeurt op een speciale manier, via een soort van crowdfunding. “Wie als boer tegenwoordig een kippenstal heeft, houdt wel 80.000 kippen. Dat wou ik absoluut niet doen”, vertelt Bram Bombeek.

“Ik wou alles zelf proberen te doen en wou rechtstreeks aan de mensen verkopen. Ik ben er vooral mee gestart omdat ik wil dat mensen terug dichtbij hun voeding staan. Voor mijn eerste seizoen wou ik zoveel mogelijk kippen op bestelling verkopen. Zo ben ik op het idee gekomen voor een soort van crowdfunding. Daarmee laat ik mensen vooraf bestellen én nemen ze op die manier deel aan mijn project. Ik werk met een soort digitaal krediet, een ‘kipcoin’, dat recht geeft op een kip. Ik heb intussen al zo’n 300 kippen. Die worden eind mei geslacht. Een week voordien laat ik de mensen die een kip hebben besteld, weten wanneer de afhaaldag zal zijn voor de kip en hoe die versneden en verpakt moet zijn.”

Gezondere kippen, beter vlees

“Doordat de kippen in natuurlijke omstandigheden worden gehouden, buiten kunnen en meer beweging hebben, zijn ze ook veel gezonder, met een lagere mortaliteit en smaakvoller vlees tot gevolg. Bovendien zullen ze een beter leven hebben gehad.” De crowdfunding voor kippen is volgens Bombeek nieuw in Vlaanderen. “Ik weet dat het in de Verenigde Staten al bestaat en zag het ook al tijdens mijn stage in Zweden. Het is mijn bedoeling om tegen augustus zo’n 1.500 kippen te hebben verkocht. Mensen helpen mij op die manier ook om mijn investeringen te dragen. En ik denk dat heel wat mensen die steunen ook klant zullen worden.”

“Ik ben overtuigd van de kracht van een gemengde boerderij. Daarbij hoef je niet te investeren in zware machines. Ik laat koeien en kippen samenwerken: de koeien gaan eerst grazen, daarna zorgen de kippen voor een natuurlijke bemesting van het gras waardoor het weer groeit en de koeien nadien opnieuw kunnen grazen.”

Bewuster bezig met voeding door coronacrisis

Door de coronacrisis is lokale voeding weer populair geworden. “Toen ik mijn beslissing in november aankondigde, was er van het coronavirus nog geen sprake. Een belangrijke reden waarom ik hiervoor heb gekozen, is om aan een andere manier van landbouw te doen, een meer duurzame manier. Vandaag wordt dat ook meer geapprecieerd door de mensen. Het coronavirus heeft daarbij de wind meegegeven. Mensen blijven meer in de buurt en zijn meer met voeding bezig, zeker met de impact daarvan op hun immuniteitssysteem. We zien dat op de boerderij ook aan de vleesverkoop, die het zeer goed doet. Ik hoop dat ook na de coronacrisis mensen bewuster met hun voeding zullen bezig zijn.”

In de Wetstraat had ik het gevoel dat er niets meer in beweging geraakte, hier zet je alles zelf in beweging Bram Bombeek

Bombeek heeft nog geen spijt gehad van de opvallende beslissing die hij vorig jaar nam. “Mijn ouders stonden er zeer sceptisch tegenover, omdat ik een goed betaalde job had en vroeger nooit naar de boerderij had omgekeken, maar nu alles goed draait, geloven ze er meer in. Ik ben heel blij dat ik de switch heb gemaakt. Normaal had ik nu tijdens deze coronacrisis in een klein huisje zonder tuin in Ledeberg vanop afstand vergaderingen zitten doen via Zoom. Het is fijner om buiten voor de dieren te zorgen. In de Wetstraat had ik het gevoel dat er niets meer in beweging geraakte, hier zet je alles zelf in beweging. Ik heb die job altijd graag gedaan, maar het enthousiasme voor iets anders heeft de doorslag gegeven.”

Meer info over het ‘project Weidekiek’ via wildebeek.be/product/project-weidekiek.