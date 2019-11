Eurospar steunt acht Denderleeuwse verenigingen met actie Claudia Van den Houte

18 november 2019

12u06 0 Denderleeuw Eurospar Coppens Denderleeuw in Welle houdt een actie die acht plaatselijke verenigingen uit Denderleeuw steunt.

“Voor elke deelnemende vereniging wordt er tijdens de actie een urne aan de kassa geplaatst. De klanten bepalen zelf welke vereniging ze steunen door de urne te spijzen”, vertelt uitbater Danny Coppens. “Per aankoopschijf van 20 euro -uitgezonderd rookwaren, vuilniszakken, leeggoed en telefoonkaarten- ontvangt de klant een jeton. Die mogen de klanten deponeren in de urne van de vereniging van hun voorkeur. Op het einde van de actie wordt de vereniging uitgenodigd voor de overhandiging van de sponsorbedragen.”

“Elke deelnemende vereniging ontvangt 1 procent van het totaalbedrag van haar urne (tot een maximumbedrag van 500 euro). Dit bedrag wordt uitgekeerd in aankoopbonnen die besteed kunnen worden in onze Sparwinkel in Denderleeuw. De vereniging met het hoogste totaalbedrag ontvangt daarbovenop een pallet Everyday-water van maar liefst 864 liter volledig gratis.”

De deelnemende verenigingen zijn KSA Welle, Chiro Welle, Rode Kruis Denderleeuw, ouderraad basisschool ‘t Landuiterke, Akabe Denderleeuw scouts, jeugdcentrum Pingie, ouderraad VBS Welle, FBC Stimulo Denderleeuw Floorball. De actie loopt nog tot en met 30 november in de Eurospar Coppens Denderleeuw, Steenveldlaan 17 in Welle.