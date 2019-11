En walsen maar! Nationale wijnproeven in Lindenveld bepalen wie meester en grootmeester wordt Claudia Van den Houte

17 november 2019

15u23 0 Denderleeuw De Denderleeuwse Commanderij Bellebeek heeft zondag voor de eerste keer de nationale wijnproeven georganiseerd in zaal Lindenveld in Denderleeuw.

De Vlaamse wijngilde houdt jaarlijks nationale wijnproeven. Wie de proeven tot een goed einde brengt, wordt wijnmeester. Deelnemers die al meester zijn, kunnen grootmeester worden. Het is de eerste keer dat de nationale proeven plaatsvonden in Denderleeuw. De Vlaamse wijngilde telt zo’n 1.300 leden en bestaat uit 42 afdelingen of commanderijen, waaronder commanderij Bellebeek uit Denderleeuw. “We bestaan al 37 jaar”, zegt Simonne Wellekens, voorzitter van commanderij Bellebeek. “Dit is voor ons een echte happening. Er komt heel wat bij kijken, maar we krijgen wel steun van de gemeente en dat doet ons plezier.”

Vier rode wijnen herkennen

Dit jaar hadden 86 mensen van 23 verschillende commanderijen uit heel Vlaanderen zich ingeschreven voor de proeven. “Deelnemers moeten wel minstens twee jaar lid zijn van de wijngilde om te kunnen deelnemen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te helpen bij hun keuze en om mensen wegwijs te maken in wijn. Kandidaat-meesters moeten tijdens de proeven vier rode wijnen herkennen, kandidaat-grootmeesters moeten daarnaast ook nog vier witte wijnen herkennen. Je bewijst hiermee dat je iets kent van wijn en dat je gemotiveerd bent om over wijn te leren.”

Burgemeester Jo Fonck was heel tevreden dat de nationale proeven voor wijnmeester-proever en grootmeester-proever voor het eerst in Denderleeuw plaatsvonden: “Het feit dat commanderij Bellebeek het mogelijk maakt om de Vlaamse wijngilde met zoveel volk vanuit alle regio’s van Vlaanderen naar Denderleeuw te laten afzakken, vinden wij als gemeentebestuur gewoon fantastisch”, aldus Fonck, die zelf ook nog lid is geweest.