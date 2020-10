Els Cosyns (Open Vld) stapt uit Denderleeuwse gemeenteraad en politiek om naar Denderhoutem te verhuizen Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

17u11 1 Denderleeuw Els Cosyns (Open Vld) geeft haar ontslag als gemeenteraadslid. Ze stapt uit de Denderleeuwse politiek om naar Denderhoutem te verhuizen.

Cosyns kwam tijdens de vorige gemeenteraadsraadsverkiezingen van 2018 voor het eerst op. Ze kreeg als nieuwkomer onmiddellijk de tweede plaats op de Lijst van de Burgemeester/Burger (LvB), waar Open Vld Denderleeuw samen met socialisten in meestapte. Enkele lokale bestuursleden van Open Vld waren daar niet mee akkoord. Ook nu nog zorgt dat voor ongenoegen. Guy Van Dalem, voormalig gemeenteraadslid van Open Vld en gewezen OCMW-voorzitter Denderleeuw, en Bart Eeman, gewezen ondervoorzitter van Open Vld Denderleeuw, stellen dat het ontslag van Cosyns “leidt tot de politieke ondergang van Open Vld Denderleeuw”.

Cosyns zetelt sinds begin vorig jaar als eerste opvolger in de gemeenteraad, nadat Guy Valckenier zijn zitje aan haar afstond. Ze zou vanaf 1 januari 2021 ook voorzitter van de gemeenteraad worden. “Maar door het ontslag van Cosyns ligt ook deze belofte helemaal aan diggelen en blijft de huidige gemeenteraadsvoorzitter gewoon verder zetelen tot het einde van de legislatuur”, stellen Van Dalem en Eeman. “Het is dan ook spijtig en intriest nu te moeten vaststellen dat voor loze beloften en met de steun van Open Vld nationaal, net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, het lokaal Open Vld-bestuur door Cosyns en Valckenier opzij gezet werd. De deelname van Open Vld aan LvB resulteerde in een catastrofaal resultaat voor de Denderleeuwse liberalen. Door het recente ontslag van Cosyns wordt dit alleen nog maar erger.” Van Dalem zegt zijn lidmaatschap van Open Vld niet meer te hebben vernieuwd en stelt dat tientallen partijgenoten intussen hun lidmaatschap hebben opgezegd.

“Ik verlaat de gemeenteraad en de politiek omdat ik terug naar Denderhoutem verhuis. Dat is een persoonlijke keuze en heeft niets met politiek te maken”, reageert Els Cosyns. “Geert De Cock volgt mij op in de gemeenteraad. Ik bedank iedereen voor de samenwerking en wens hen veel succes. Het is een leerrijk, maar afgesloten hoofdstuk voor mij.”