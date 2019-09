Elly Audenaert is de nieuwe Integrale Veiligheidscoördinator van de gemeente Denderleeuw Claudia Van den Houte

06 september 2019

22u29 0 Denderleeuw Elly Audenaert is gestart als de nieuwe Integrale Veiligheidscoördinator van de gemeente Denderleeuw. Met haar aanstelling wil de gemeente van veiligheid en de aanpak van overlast een topprioriteit maken.

Elly werkte voorheen bij de politiezone Gent. Als Integrale Veiligheidscoördinator is het haar taak om een lokaal integraal veiligheidsbeleid uit te werken voor de gemeente Denderleeuw. Ze is verantwoordelijk voor de nood- en interventieplannen, GAS/het aanpakken van overlast en het aansturen van de gemeenschapswachten. Daarnaast zal ze ook nauw samenwerken met de lokale politie, onder meer voor het zonaal veiligheidsplan en het aanpakken van overlast in de gemeente.