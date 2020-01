Elise, 14 jaar en 1,79 meter, staat zondag in finale Top Model International in Parijs Claudia Van den Houte

14 januari 2020

20u58 2 Denderleeuw Elise Siau uit Welle is nog maar veertien jaar oud, maar staat zondag al op de catwalk van het Lido in Parijs, als finaliste van de wedstrijd Top Model International 2020.

De wedstrijd is Elise’s eerste ervaring met de modewereld. Ze loopt school aan het IKSO in Denderleeuw en is in haar vrije tijd verzot op dansen. “We hadden haar eigenlijk ingeschreven voor ‘Top Model Kids’, de wedstrijd voor kinderen, maar door haar lengte - Elise is 1,79 meter groot - hebben ze haar bij de iets ouderen ingedeeld. Ze hebben haar daar wel vrij in gelaten: als ze geen lingerie wou dragen, moest ze dat bijvoorbeeld niet doen”, vertelt mama Siegrid Vereecken. “We hadden een paar foto’s van haar opgestuurd met de gedachte ‘we zien wel hoever ze geraakt’. In de halve finale in Antwerpen mocht ze op de catwalk staan. Ze behaalde daar de eerste plaats door zowel de punten van een jury als sms’jes die mensen konden sturen.”

Zaterdagochtend arriveert Elise samen met haar ouders in Parijs voor de finale van Top Model International. “Van de 6.000 deelnemers uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk blijven er 150 finalisten over. In haar categorie - de modellen van 14 tot 23 jaar - zijn er 52 deelnemers. Zaterdag is er een hele dag repetitie voor de finale, die zondag plaatsvindt. Grote toppers zoals Giorgio Armani zullen op die finale aanwezig zijn. Het zal wel een mooie, misschien eenmalige, ervaring zijn. Ze moet er vooral van genieten”, zegt mama Siegrid.

Elise steunen kan door TMI11 te sms’en naar 6659. “In de finale worden er punten gegeven door een jury, maar bij een gelijk aantal punten, is het aantal sms’jes bepalend.”