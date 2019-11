Eline De Munck en Bob Geraets te gast op Feest van de Denderleeuwse Ondernemers Claudia Van den Houte

25 november 2019

13u43 0 Denderleeuw UNIZO Denderleeuw heeft samen met de Raad Lokale Economie Denderleeuw het ‘Feest van de Denderleeuwse Ondernemers’ georganiseerd naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer.

Denderleeuw mocht het grootste aantal inschrijvingen van Oost-Vlaanderen noteren op de Dag van de Ondernemer. Liefst 120 zelfstandigen waren aanwezig in zaal Den Breughel. Er was een uitgebreid programma. Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw, en Kurt Van der Kelen, voorzitter van de Raad Lokale Economie, vroegen in hun welkomstwoord aan de aanwezige politici nogmaals aandacht voor het lokale ondernemersbeleid. Om hen het belang van lokale zelfstandigen duidelijk te maken, gaven zij alvast mee dat vorig jaar alleen al in Denderleeuw maar liefst 500.000 euro werd gesponsord aan lokale verenigingen door plaatselijke kmo’s.

Aansluitend mochten tien ondernemers het publiek warm maken voor hun product tijdens een ‘60 seconds teaser’. Gastsprekers van de avond waren Eline De Munck en Bob Geraets. Zij kwamen hun verhaal vertellen over hoe zij hun brillenmerk, Odettes Lunettes, op de wereld hebben gezet. Het vormde het sluitstuk van drie inspiratieavonden georganiseerd door UNIZO Denderleeuw. Dankzij de Raad Lokale Economie konden alle aanwezigen genieten van een hapje en een drankje tijdens hun drukke netwerkmoment.