Eerste wekelijkse markt in Welle op donderdag 2 juli Claudia Van den Houte

15 juni 2020

20u16 0 Denderleeuw Het is definitief: De eerste wekelijkse markt in Welle zal plaatsvinden op donderdag 2 juli.

De gemeente Denderleeuw wou eind mei al starten met een wekelijkse markt in Welle, maar door de coronacrisis werd de start ervan uitgesteld. De markt zou ten vroegste op 2 juli van start kunnen gaan. Die nieuwe streefdatum is nu definitief. Mogelijk zal de eerste markt wel onder een aantal strike veiligheidsmaatregelen plaatsvinden, die momenteel verplicht zijn voor markten. “We verwachten dat er vanuit de nationale veiligheidsraad nog enkele versoepelingen zullen komen, maar als dat niet het geval is, dan zal er onder meer een circulatieplan komen, aparte in-en uitgangen met stewards en zal erover worden gewaakt dat er niet teveel volk gelijktijdig aanwezig is”, vertelt schepen van Lokale Economie Yves De Smet (LvB). “De reden dat de datum is opgeschoven, is omdat er discussie was of er nu nieuwe initiatieven, zoals een nieuwe markt, mochten opgestart worden. We hebben ons bevraagd bij de gouverneur en hebben groen licht gekregen.”

“Het was aanvankelijk de bedoeling om de eerste markt te openen met een plechtigheid en drankstandjes, maar dat kan gezien de crisis natuurlijk niet. De markt nog verder uitstellen wilden we ook niet doen, omdat het in de zomer de ideale periode is.” Vanaf 2 juli zal er elke donderdag een markt zijn op het Welleplein en in een deel de Hertstraat. “Op het Welleplein zullen de kraampjes ook maar langs één kant komen, de kant van de Herststraat, zodat er nog genoeg parkeergelegenheid is voor ouders die hun kinderen naar school brengen en voor bezoekers. Er zullen tussen de 25 en de 30 kraampjes opgesteld staan, met veel variatie.” Je vindt er onder meer kip aan ’t spit, honing, verse charcuterie en vis, noten en tapas, kleding voor dames, heren en kinderen, accessoires zoals lederwaren, paraplu's, uurwerken en wenskaarten.