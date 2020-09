Eerste rouw- en verliescafé brengt lotgenoten samen in Den Breughel Claudia Van den Houte

09 september 2020

16u37 1 Denderleeuw Life coach Carine De Bolle start op vrijdag 25 september met het eerste rouw- en verliescafé in Denderleeuw.

Een rouw- en verliescafé brengt lotgenoten samen die met verlies werden geconfronteerd. Carine De Bolle, die als rouw- en verliescoach kinderen en volwassenen begeleidt bij rouwverwerking of verlies, organiseert het rouw- en verliescafé in samenwerking met vzw Rouw- en Verliescafé Vlaanderen. Die vzw plant zo'n initiatieven over heel Vlaanderen. Het allereerste rouw- en verliescafé in Denderleeuw was aanvankelijk gepland op vrijdag 24 april, maar moest door de coronacrisis worden geannuleerd.

Het is de bedoeling om in de toekomst verschillende keren per jaar een rouw- en verliescafé te organiseren, telkens rond een thema, bijvoorbeeld partnerverlies of echtscheidingen. “We nodigen hiervoor een (ervarings)deskundige uit om over dit thema te komen spreken. We hopen zo het taboe rond de dood te doorbreken”, aldus Carine De Bolle.

Het eerste rouw- en verliescafé heeft als thema ‘Hoe gaat het verder na verlies van je partner?’. De avond wordt ingeleid door Karin Verheyen, voorzitter van de vzw maar ook rouwtherapeute en ervaringsdeskundige. Zij vertelt openhartig hoe ze het verlies van haar man heeft meegemaakt en hoe het nog dagelijks haar leven beïnvloedt.

Het rouw- en verliescafé vindt plaats op vrijdag 25 september om 19 uur in de foyer van zaal Den Breughel, Dorp 11 in Denderleeuw. Inschrijven via carinecoaching@proximus.be of 0499/25.24.13. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor de vzw wordt geapprecieerd. Alle coronamaatregelen worden nageleefd om de avond veilig te laten verlopen.