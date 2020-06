Eerste fase heraanleg Steenweg afgerond, volledige N405 vanaf donderdag weer tijdelijk open Claudia Van den Houte

23 juni 2020

13u59 0 Denderleeuw Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de eerste fase van de heraanleg van de Steenweg (N405) vroeger dan verwacht afgerond.

Enkel de markeringen moeten woensdag nog worden aangebracht. Vanaf donderdag 25 juni om 7 uur is de volledige gewestweg terug open voor verkeer. Op de Steenweg is de snelheid over de hele baan beperkt tot 50 km/uur, maar ter hoogte van de overgang van de nieuwe rijweg en de nog te vernieuwen rijweg geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Nog tot en met 9 augustus zijn er geen werken op de N405 en blijft de volledige weg open.

De tweede fase van de heraanleg loopt van 10 augustus tot september. In deze fase wordt de Steenweg aangepakt vanaf de grens van Welle met Aalst tot voorbij de Hertstraat op grondgebied Denderleeuw. Tijdens de werken gaat de N405 ter hoogte van de werfzone volledig dicht.