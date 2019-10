Eén op de vijf Denderleeuwenaren heeft niet-Europese herkomst: na Denderleeuw zijn Aalst en Ninove grootste stijger in Denderstreek Claudia Van den Houte

31 oktober 2019

16u35 0 Denderleeuw Eén op de vijf inwoners van Denderleeuw heeft een niet-Europese achtergrond. De gemeente is daarmee de grootste stijger van onze streek, gevolgd door Aalst en Ninove.

Uit cijfers van de Vlaamse databank ‘Provincies in cijfers’ blijkt dat Vlaanderen in 1990 2,5 procent inwoners van niet-Europese origine telde. In 2019 was dat 12,7 procent, een stijging van 10 procentpunten. In de Denderstreek zijn er enkele uitschieters. In Denderleeuw steeg het aandeel inwoners van niet-Europese origine van amper 0,4 procent in 1990 naar liefst 19,6 procent dit jaar, een stijging van 19,2 procentpunten. Ook in Aalst ligt de stijging een pak boven het gemiddelde: daar steeg het aantal van 1,3 procent in 1990 naar 16,6 procent in 2019, een stijging van 15,3 procentpunten. Op de derde plaats staat Ninove, dat van 0,9 procent naar 12,8 procent inwoners van niet-Europese origine steeg (+11,9 procent). Geraardsbergen ligt met een stijging van 8,7 procentpunten onder het Vlaamse gemiddelde, net als de andere gemeenten in de Denderstreek.

Goedkope woningen

“Daar is in korte tijd een grote migrantengemeenschap ontstaan, terwijl er vroeger weinig migranten woonden”, zegt demograaf Patrick Deboosere (VUB) in De Tijd over onze streek. “De Denderstreek kent een sterk verouderende arbeidersbevolking, met grote leegstand in de stationsbuurten. De armste bevolkingsgroepen die uit Brussel werden weggeduwd, zochten hun toevlucht tot die goedkope woningen in de Denderstreek, die een goede verbinding hebben met Brussel. Niemand was daar goed op voorbereid, wat zich vertaald heeft in een sterke opmars van het Vlaams Belang”, aldus Deboosere.

Goede bereikbaarheid en ligging

Jo Fonck, burgemeester van Denderleeuw (LvB), is het daar maar deels mee akkoord: “Er is inderdaad een sterke stijging van het aantal inwoners van niet-Europese herkomst in Denderleeuw. Die stijging is echter zo sterk omdat ons station het eerste en belangrijkste station is vanuit Brussel. Ook met de wagen, via onder meer de E40, is Denderleeuw vlot bereikbaar. De goede bereikbaarheid vanuit Denderleeuw en de strategische ligging, kortbij Brussel maar ook kortbij Aalst en Ninove, zijn één van de belangrijkste redenen.”

Uitgebreide sportinfrastructuur

“Het is ook zo dat de woningprijzen de helft tot een derde lager liggen dan die in Brussel. Daarnaast hebben we in Denderleeuw een zeer uitgebreid onderwijsnetwerk en sportinfrastructuur, waaronder een uitgebreide voetbalinfrastructuur, tennis- en basketinfrastructuur... Ik denk dat er maar weinig gemeenten zijn die zo’n sportinfrastructuur hebben. En we hebben ook een muziekschool. Mensen die uitwijken, gaan op zoek naar een woning die niet te ver is, gemakkelijk bereikbaar is en waar hun kinderen plaats hebben op school en hun hobby kunnen uitoefenen”, aldus Fonck.

Cijfers inwoners niet-Europese origine per gemeente in 1990 en 2019 voor de Denderstreek