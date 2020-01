Een eeuw lang hulp bij zuigelingen: ‘De Weeg’ bestaat 100 jaar in Denderleeuw Claudia Van den Houte

30 januari 2020

16u45 0 Denderleeuw ‘De Weeg’ viert haar 100-jarig bestaan in Denderleeuw. Al een eeuw lang worden er baby’s gewogen, gemeten en gevaccineerd. Ook krijgen ouders er advies over de zorg voor hun baby, tegenwoordig in het ‘Huis van het Kind’. Toen ‘De Weeg’ net na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, was Denderleeuw één van de pioniers in Vlaanderen. De gemeente plant binnenkort een verhuis voor het Huis van het Kind.

Acht Denderleeuwse vrouwen legden op 29 januari 1920 de grondslag voor ‘De Weeg’. Op hun initiatief vertrok er toen een brief naar het Provinciaal Comité van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn in Gent met het verzoek om “aanneming van een Raadpleging voor zuigelingen, het organiseren van een melkuitdeling en een cantine voor moeders”. Zo ontstond de eerste ‘Weeg’ op het Dorp. Denderleeuw was daarmee één van de pioniers in Vlaanderen. Moeders kwamen naar ‘De Weeg’ om hun kinderen te laten wegen, meten, vaccineren én kregen ook voeding.

Door de jaren heen kwamen er ook op andere locaties op Denderleeuws grondgebied een ‘weeg’. Eerst in Welle, in 1940, en toen in 1984 Kind en Gezin werd opgericht, waren er al vijf locaties: op het Dorp, in het Achturenhuis aan het station (Bond Moyson), in de Sportstraat (Leeuwbrug), op Hemelrijk (onder de kerk) en in Welle in de Torenstraat. In Iddergem was een mobiele ploeg actief. Na een besparingsronde bij Kind en Gezin rond 1995 werden alle consultatiebureaus in Denderleeuw herleid naar één locatie, in het parochiecentrum op het Dorp.

Luisterend oor

Op initiatief van toenmalig minister Jo Van Deurzen werden alle consultatiebureaus van Kind en Gezin rond 2010 omgevormd tot ‘Huizen van het Kind’. Ook in Denderleeuw kwam er een ‘Huis van het Kind’, in de Spoorweglaan. Het Huis van het Kind bundelt de krachten van alle diensten die jonge gezinnen informatie en ondersteuning geven. Ouders, grootouders en opvoedingsverantwoordelijken kunnen er terecht met vragen rond opvoeding, opvang, gezondheid, preventie, vrijetijdsbesteding... Daar zijn Ann Wellekens, Bea Van Durme en Marie-Francoise Boschman nu nog steeds aan de slag. “Onze functie is altijd dezelfde gebleven”, vertellen ze. “Het gaat over het contact met moeder en kind, een luisterend oor bieden, eventueel doorverwijzen,... We ontvangen telkens moeder en kindje, vragen het gezondheidsboekje van het kindje, wegen en meten de baby, noteren alles...”

Ik hielp 44 jaar mee in De Weeg. Ik ben ermee moeten stoppen door problemen met mijn zicht” Paula Wynant, 92 jaar

45 jaar actief in De Weeg

Paula Wynant is nu 92 jaar oud, maar hielp tot vorig jaar nog mee in het Huis van het Kind. Ze is liefst 45 jaar aan de slag geweest bij ‘De Weeg’ en werd op de viering van het 100-jarig bestaan in zaal Den Breughel dan ook in de bloemetjes gezet, in aanwezigheid van minister Wouter Beke. “Ik heb het altijd graag gedaan", vertelt ze. “In al die jaren is er wel één en ander veranderd. Zo zaten dokter en verpleegster vroeger in één ruimte en zitten ze nu apart. Nu gebeuren de consultaties ook op afspraak. Ik moest ermee stoppen omdat ik problemen kreeg met mijn zicht. Ik zag niet goed meer”, zegt Paula. “Wij hebben jaren samengewerkt. We stonden samen achter de weegschaal en maakten de weegbakken leeg”, vertelt Ann Wellekens.

Nieuwe locatie

De gemeente Denderleeuw heeft intussen grote plannen met het Huis van het Kind. Nog deze legislatuur verhuist het naar een nieuwe locatie, namelijk de bovenverdieping van het ontmoetingshuis De Palaver. “We willen deze ruimte een functie geven die aansluit bij de werking van het ontmoetingshuis, wat een meerwaarde zal betekenen voor de wijk Hemelrijk en bij uitbreiding ook de hele gemeente”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Op deze nieuwe locatie zal het Huis van het Kind een ontmoetingsruimte kunnen creëren voor ouders met speelmogelijkheden voor kinderen, zal de opvoedingsondersteuning naar ouders toe uitgebreid kunnen worden, kan er een vormingsaanbod voorzien worden en zal er ook ruimte zijn om een opvoedingsproject uit te werken ter bestrijding van kinderarmoede. Deze functies passen perfect bij het aanbod dat in het ontmoetingshuis op de benedenverdieping al georganiseerd wordt.”